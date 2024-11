NATAL

Shopping Paralela inaugura decoração natalina com a chegada do Papai Noel

Decoração tem espaço instagramável e brincadeiras para as crianças

Gil Santos

Publicado em 9 de novembro de 2024 às 19:59

Chegada do Papai Noel provocou euforia Crédito: Divulgação/ Paula Caline

O Papai Noel desembarcou no Shopping Paralela, neste sábado (9), provocando uma onda de euforia. Ele inaugurou a decoração natalina, batizada de Natal Mar de Sonhos. Este ano o tema é o universo tropical da Disney, da corajosa Moana e do semideus Maui, com espaço interativo e com atrações gratuitas. O cantinho do Noel fica no Piso L2, é onde o “bom velhinho” vai receber as crianças e ouvir os pedidos.

A decoração natalina tem cenário instagramável de Moana, túnel sob a árvore master e caverna Matang, com projeção holográfica da cena da Matang. No local também está sendo exibido o trailer do filme Moana 2, que estreia dia 28 no UCI Shopping Paralela. As crianças podem fazer o Desafio Kakamora, de acertar os alvos no menor tempo possível, além de outras brincadeiras.