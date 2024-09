ESPORTE

Shopping Paralela recebe etapa do maior circuito de corrida de rua da América Latina

O Shopping Paralela recebe pela terceira vez etapa do Santander Track&Field Run Series, maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas. A Shopping Paralela - Night acontece neste sábado (14) com largada dos 10km prevista para as 19h e dos 4,5km, às 19h10. As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo da TFSports – plataforma que integra os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field.