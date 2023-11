Shopping Vitória Boulevard promove desfile natalino em Salvador

O Papai Noel chegou no Shopping Vitória Boulevard desfilando pelas ruas do Corredor da Vitória, em Salvador. O desfile foi aberto ao público e aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (15).



O cortejo contou com o Papai Noel a bordo de um carro conversível vermelho, personagens natalinos. Ao chegar no Vitória Boulevard, a turma do Bom Velhinho ainda realizou uma apresentação musical para os clientes do centro de compras.



Além desta quarta, o Papai Noel também estará no segundo piso do shopping nos dias 18, 19, 25 e 26 de novembro, disponível para receber visitas e tirar fotos, sempre a partir das 16h.