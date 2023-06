Show de Brown celebra reabertura do Teatro Sesc Casa do Comércio

Em evento fechado para convidados, Carlinhos Brown apresentou o espetáculo ‘Umbalista’. Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

As cortinas do Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, voltaram a se abrir nesta terça-feira (27). Considerado um dos mais importantes espaços culturais da Bahia, o teatro, fundado há mais de três décadas, esteve fechado por três anos e passou por uma reforma cujo investimento foi cerca de R$ 15 milhões.



A requalificação do Sesc Casa do Comércio — idealizado e desenhado pelos arquitetos Fernando Frank, Otton Gomes e Jader Tavares — incluiu obras civis e de acessibilidade no palco, plateia, camarins e foyer; modernização do sistema de som e luz e do café-bar; e troca de poltronas, carpete e revestimentos acústicos.

Logo na reabertura, o teatro passou por um teste à altura de sua grandeza: em evento fechado para convidados, o cantor e compositor Carlinhos Brown apresentou o espetáculo ‘Umbalista’. Já ambientado, o artista celebrou o reencontro com o equipamento e aprovou a estrutura apresentada.

“Eu já vou adiantar, para meus amigos, que tem chuveiro quente”, soltou Brown, bem-humorado. “Mas o melhor é o tratamento acústico que nós estamos recebendo; o aconchego das poltronas; que nós temos um palco muito mais elaborado, como a gente gosta, para a dança, o teatro e a música”, acrescentou.

Além das canções do álbum que dá nome ao espetáculo, como ‘Muito Obrigado, Axé’, Carlinhos Brown cativou os convidados presentes com ‘Diáspora’ e ‘Lugarejo’, do Tribalistas, grupo formado no início dos anos 2000, em parceria com Marisa Monte e Arnaldo Antunes. Ao longo do show, o baiano explorou seu lado multi-instrumentista e ainda cantou sua filha, Clara Buarque.

Estrutura

O espaço possui uma área total de 3.606,05 metros quadrados, 521 cadeiras, 10 espaços para usuários de cadeiras de rodas, equipamentos modernos e móveis assinados pelo premiado designer baiano Aristeu Pires.

Segundo o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-BA), Kelsor Fernandes, a reinauguração do teatro foi uma realização para ele e coroou seu primeiro ano à frente da instituição, completado neste mês.

“Quando assumimos, encontramos essa casa completamente desmontada e focamos em colocar, dentro de oito meses, tudo de volta e em perfeito estado. Hoje, temos o melhor teatro em funcionamento na Bahia”, ressaltou Fernandes.

O equipamento pretende abrigar projetos e ações ligadas às diversas manifestações artísticas no estado, consolidando-se como um dos mais importantes espaços culturais e reafirmando o papel do Serviço Social do Comércio (Sesc) enquanto instituição que promove e incentiva o acesso à cultura.

“Este teatro é um espetáculo entregue à comunidade baiana e aos artistas de todo o país. Nós, sim, nos preocupamos com a qualidade de nossos equipamentos e de nosso atendimento”, declarou o diretor regional do Sesc Bahia, Marconi Sousa, tendo também destacado o porte do espaço.

Estiveram presentes na ocasião, ainda, representantes do estado e do município, como o diretor teatral e gestor cultural Fernando Guerreiro, atual presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM). “A gente está com um problema sério de espaços em Salvador, como a perda temporária do TCA [Teatro Castro Alves], então, é uma excelente notícia e um sopro de alento na cidade”, celebrou Guerreiro.

O secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Davidson Magalhães, destacou a importância da reabertura do Teatro Sesc Casa do Comércio para a economia. “Salvador é uma cidade de serviço, e aqui nós temos mais um espaço para a economia criativa, que é muito forte na cidade. Isso é fundamental para que a gente consolide essa marca no turismo, que não envolve só belezas naturais”, avaliou.

Shows abertos ao público

O reencontro do público geral com o Teatro Sesc Casa do Comércio vai acontecer no sábado (1º). Flávia Wenceslau, Nando Reis, Elba Ramalho, Ana Mametto, Vanessa da Mata, Flávio Venturini, Abba The History, Sulivã Bispo e Irmãos Macedo são alguns dos artistas que irão subir ao palco do novo equipamento.

Ao longo do mês, a programação trará duas peças infantis — 'Histórias do mundão' e 'O jabuti e a sabedoria do mundo' — e quatro opções para os adultos: as comédias 'Fanta Maria e Pandora', da Cia. Baiana de Patifaria; e 'Koanza', do ator Sulivã Bispo (a 'Mainha'); e os solos 'Medeia Negra', do grupo Vilavox; e 'Árcade — Versos para olhar o tempo', do roteirista e diretor baiano Daniel Arcades. Parte dos eventos já tem ingressos disponíveis na plataforma Sympla.