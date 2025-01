CENTRO HISTÓRICO

Show de Gerônimo encerra o Natal Salvador 2024 nesta segunda (6)

Programação em celebração ao Dia de Reis também integra fim da programação natalina

Larissa Almeida

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 19:43

Natal no Centro Histórico de Salvador Crédito: Valter Pontes/Secom

A programação do Natal Salvador 2024, que inclui atrações de iluminação e uma série de elementos natalinos espalhados pelas ruas do Centro Histórico, chega ao fim nesta segunda-feira (6) em alto estilo. O show do cantor Gerônimo, previsto para 19h30 em um palco montado no Largo Terreiro de Jesus, encerra a festividade.

Antes de Gerônimo, o público pôde acompanhar, a partir das 17h, a apresentação do Terno de Reis e Rancho do Boi, com a participação das sambadeiras e do grupo Tambores e Cores. Por volta das 18h, a cantora Manu Dourado também se apresentou no Pelourinho.

Além das atrações musicais, quem esteve no Centro Histórico pôde conferir de perto pela última vez as 50 milhões de lâmpadas que integraram a iluminação do local, o maior túnel cenográfico do país, com quase 400 metros de extensão, assim como projeções mapeadas, árvore em LED, laser mapper, vila natalina e presépio.