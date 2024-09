FINAL DE SEMANA

Shows, feira de arte e baile marcam programação do Festival da Primavera

No sábado (21), a praça do Campo Grande recebeu shows de Márcia Short; o Baile do Bem, com shows de Fernanda Abreu, Cátia Guimma, Wil Carvalho, Paula Lima e Sérgio Loroza; e a Feira De Economia Criativa promovida pela Associação dos Artesãos da Bahia (Adaba), que também ocorre neste domingo (22), até às 22h.

Além da feira, a programação deste domingo contou com show dos Irmãos Macêdo na Maratona Salvador, às 10h, no Parque do Ventos, na Boca do Rio; e com uma volta no Dique do Tororó, às 11h, com a banda Mudei de Nome. A partir das 18h, a cidade ainda recebe a gravação audiovisual da banda ÀTTØØXXÁ, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho.