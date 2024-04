CHUVAS

Simões Filho: animais arrastados, material escolar destruído e perdas deixam famílias devastadas

Moradores desabafam após horas de dilúvio

Gil Santos

Publicado em 8 de abril de 2024 às 17:30

Objetos pessoais ficaram revirados com a força da enxurrada Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Todas as casas da 1ª Travessa da Paz, em Simões Filho, têm um batente na porta para impedir a entrada da água em épocas de chuva, mas essas estruturas de concreto não estavam preparadas para o que aconteceu desde a tarde deste domingo (7) e se prolongou até as primeiras horas da manhã desta segunda (8). A forte chuva que caiu no local invadiu os imóveis, destruiu geladeiras, sofás, guarda-roupas e outros móveis, e arrastou animais de estimação. Até uma cobra foi encontrada dentro de uma das residências.

O cenário era de destruição, cansaço e desesperança. A dona de casa Sandra Cardoso, 41 anos, passou a madrugada desta segunda limpando o imóvel que foi tomado pela lama. Enquanto o pequeno Vicente, de 4 meses, aguardava em cima da cama, ela e o marido empilhavam do lado de fora colchões, gavetas e outros móveis estragados pela água da chuva e de esgoto que invadiu a casa. O bebê perdeu as roupinhas, fraldas e berço. As irmãs gêmeas dele, Verena e Valentina, 7 anos, não têm mais o material escolar. Tudo foi destruído.

"Era por volta das 16h quando a água começou a subir. Foi muito rápido. A geladeira tombou, amassou o fogão e ficou boiando. Tem quatro dias que compramos uma placa de R$ 200 para colocar na máquina de lavar, com muito sacrifício para consertar, e agora está estragada. Os sofás ficaram embaixo d'água. Meus filhos ficaram em cima da cama esperando a água escoar", contou Sandra. As marcas da altura da enchente estão registradas nas paredes e há rachaduras em um dos quartos da casa.

Família Cardoso perdeu quase todos os pertences Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Moradores contaram que o problema existe há pelo menos dez anos, mas frisaram que nunca tinham vivido um cenário tão devastador. Enquanto Sandra e o marido tentavam salvar os móveis, do outro lado da rua a dona de casa Cássia Silva, 44 anos, se desesperava ao ver os animais de estimação serem arrastados pela água.

"Eu tinha galinhas, pintinhos e patinhos no galinheiro e foram todos arrastados pela água. Os gatos, seis filhotes, consegui colocar em cima do guarda-roupa antes que a enxurrada arrastasse. Consegui salvar também o cachorro. Moro aqui há 40 anos e nunca vi nada parecido. Dois tanques de 500 litros foram arrastados com se não fosse nada", contou.

Uma cobra invadiu a casa dela. Desesperada, Cássia gritou pelos filhos que lutaram até colocar o animal novamente do lado de fora do imóvel. Quando a água baixou outra cobra foi vista na vizinhança, mas o animal conseguiu fugir. Cássia estava tomando conta do neto de uma vizinha, um bebê de 1 ano, o que deixou o cenário ainda mais caótico.

Rua virou um rio após a chuva Crédito: Acervo Pessoal

Já a dona de casa Ademildis de Jesus, 60 anos, precisou da ajuda de uma sobrinha para conseguir colocar o imóvel de novo em ordem. Durante a enxurrada, ela e o marido, também idoso, filmaram os estragos. Nas imagens é possível ver a água na altura do assento das cadeiras da cozinha.

"Precisamos colocar tudo no alto às pressas, mas ainda assim tivemos muitos prejuízos. O que mais me dói é que meus móveis têm menos de dois anos, porque em 2022 tivemos outra enxurrada e eu perdi muita coisa. Levantei o batente e comprei tudo novamente", disse Ademildis.

Moradores disseram que até a manhã desta segunda nenhum representante da Defesa Civil esteve no bairro para avaliar as condições das casas atingidas, e que ainda aguardavam por uma sinalização do Município a respeito de auxílios. Eles ameaçam fazer uma manifestação. O CORREIO tentou contato por diversas vezes com a Prefeitura de Simões Filho, sem sucesso.

No começo da tarde outro temporal atingiu a região. Na BA-528 e na BR-324 motoristas precisaram reduzir a velocidade por conta da baixa visibilidade. A enxurrada estava tão forte que conseguiu remover tampas de concreto e deixou um motociclista ilhado nas imediações de Águas Claras.