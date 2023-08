Sinjorba e Jornal Correio fecham acordo coletivo 2023/2024

Após algumas semanas de negociação mediada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), o Sindicato dos Jornalistas do Estado da Bahia (Sinjorba) e a Empresa Baiana de Jornalismo (Jornal Correio*) chegaram a um entendimento para celebração de Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2024, incluindo reajuste com ganho real de 0,67%, recuperação do piso salarial e abono.



As partes vêm a público registrar o êxito da mediação e reafirmar que o diálogo franco, transparente e honesto entre trabalhadores, empregadores e governo é o melhor caminho para alcançar o progresso das relações de trabalho .