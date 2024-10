CIBERCRIME

Site do TCA fica fora do ar após ataque hacker

Governo alegou instabilidade no site do equipamento cultural

O site do Teatro Castro Alves (TCA) saiu do ar para reparos nesta terça-feira (22). A plataforma teria sido derrubada por um ataque hacker. No momento, a página do equipamento cultural não está funcionando. Ao clicar no link, o usuário é redirecionado para o site do governo estadual.