SEPULTAMENTO

Sob protesto, funcionário terceirizado da Embasa morto em ação policial é enterrado

A área interna do Cemitério Bosque da Paz foi dominada por duas cores na manhã desta quinta-feira (11): o branco, utilizado pelos familiares de Welson Figueiredo Macedo, 28 anos, que foi morto em uma ação policial na última terça-feira (9) , e o azul, da farda de dezenas de colegas do funcionário terceirizado da Embasa que apareceram para o seu sepultamento.

Ao falar em mentira, o funcionário se referia a versão da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) sobre as circunstâncias da morte de Welson. Segundo a PM, agentes da 47ª CIPM faziam rondas na região e verificaram três homens praticando roubos em motocicletas. A PM afirma ainda que houve troca de tiros com os suspeitos no fim de linha de Castelo Branco e um deles, que seria Welson, foi atingido.

Ainda de acordo com a polícia, ele foi conduzido para hospital, mas não resistiu. Com Welson, teriam sido apreendidos um revólver e munições de calibre 38, além de uma moto. Outro colega de trabalho, que também prefere preservar a identidade, questionou as informações divulgadas pela PM, citando a lotação do cemitério e toda a comoção por conta da morte de Welson.