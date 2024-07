VIOLÊNCIA

Sobe para 22 o número de vítimas de bala perdida em Salvador e RMS em 2024

Mais duas pessoas foram atingidas por balas perdidas na madrugada de terça-feira (2). Com elas, sobe para 22 o número de vítimas em Salvador e Região Metropolitana, de acordo com um levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Dessas, quatro morreram.