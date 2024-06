Sobe para nove número de presos em ação da Polícia Civil na Região Metropolitana

Nove pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios na Região Metropolitana de Salvador (RMS) já foram presas nesta quinta-feira (13), em São Francisco do Conde. As prisões foram efetuadas durante a Operação Metropol deflagrada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e pela 21ª Delegacia Territorial do município, com o apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Canil da unidade especializada.