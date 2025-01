SEIS MORTOS

Sobrevivente de acidente que deixou mortos na Bahia ficou 6 horas preso nas ferragens

PRF diz que batida foi causada por ultrapassagem proibida

O acidente envolvendo dois carros e um carreta na BR-110 , na Bahia, que deixou seis mortos, foi causado por uma ultrapassagem indevida, apontam as investigações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A batida aconteceu na altura da cidade de Antas. Dos seis mortos, três eram crianças. Uma sétima pessoa ficou gravemente ferida no acidente. >

A colisão aconteceu na tarde de ontem. Segundo as informações, um dos carros foi fazer a ultrapassagem e bateu de frente com o caminhão. O motorista da carreta então perdeu controle da direção e atingiu outro carro, que foi arrastado e ficou preso embaixo da cabine do veículo maior. >