BR-110

Acidente entre carreta e dois carros deixa seis mortos no nordeste da Bahia

Entre as vítimas, estão três crianças; motorista do caminhão fugiu

Um acidente envolvendo uma carreta bitrem e dois carros pequenos deixou seis pessoas mortas em Antas, no nordeste baiano, nesta quarta-feira (29). Segundo a TV Bahia, após a colisão, o motorista da carreta fugiu do local. Ainda não se sabe o que causou o ocorrido. >

No Km 122 da BR-110, a carreta, que seguia sentido Paulo Afonso, se chocou com os dois veículos menores, que vinham na direção contrária. O motorista e o passageiro de um dos carros morreram, enquanto o outro automóvel, que estava com cinco pessoas, teve quatro mortos, incluindo três crianças. >

Por conta do acidente, ocorrido por volta das 13h, o trecho ficou interditado para atuação do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Neste mês, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 289 acidentes em rodovias que cortam o estado, contabilizando 403 feridos e 35 mortos. No mesmo período do ano passado, a Bahia teve 320 acidentes, com 429 feridos e 90 mortos.>