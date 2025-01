"MORRE UMA ARTISTA TRANS"

Primeira atriz trans protagonista da Globo anuncia fim da carreira por conta de boicote

Declaração foi feita nesta quarta (29)

Anna Luiza Santos

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 19:53

Maria Clara Spinelli Crédito: Reprodução

Com mais de 20 anos de carreira, Maria Clara Spinelli fez história na TV ao ser a primeira mulher trans a interpretar uma protagonista numa telenovela brasileira, no remake da novela das 6 Elas Por Elas. No Dia da Visibilidade Trans (29/01), Maria Clara anunciou que desistiu da sua carreira de atriz por falta de oportunidades e papéis diversos. >

"Fiquei pensando: 'Por que me chamariam para interpretar outro personagem, que não viesse com a experiência transgênero?'", desabafou no seu pronunciamento via Instagram nesta quarta-feira (29). >

"Há muitas outras atrizes 'de verdade'. Há muitas outras mulheres 'de verdade' que podem desempenhar esses papéis. Eu, não. Então, a carreira de Maria Clara Spinelli encerra-se aqui. Hoje, aposenta-se uma atriz trans. Hoje, morre uma mulher trans. Aquelas, das quais nunca fui", filosofou. "Estou sempre agradando aos outros. E, para agradar aos outros, eu preciso ser violentada. E eu não quero. Eu não quero mais!".>