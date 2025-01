NA JUSTIÇA BRASILEIRA

Soldado israelense que estava na Bahia deixa o Brasil após ser alvo de denúncia por crimes de guerra

Organização pró-Palestina levou denúncia contra o soldado à Justiça Federal do DF, mas embaixada alertou israelense

Um reservista israelense que estava na Bahia deixou o Brasil no domingo (5) depois de se tornar alvo de um pedido de investigação por suspeita de cometer crimes de guerra na Faixa de Gaza. O militar se tornou alvo da Justiça Federal do Distrito Federal depois de um pedido feito pela organização pró-palestina Fundação Hind Rajab (HRF, em inglês), que tem acompanhado a atividade de centenas de soldados de Israel pelo mundo. As informações são do jornal O Globo.