ELEIÇÕES

'Somos a garantia de que Salvador vai avançar', diz Bruno Reis

“Nós avançamos com muito trabalho, com muito esforço, muita dedicação e muito amor em todas as áreas. E nós representamos essa garantia, a garantia de que nós vamos avançar ainda mais, que nós podemos muito mais, que nós temos condições de ainda ir para outro patamar. Então, é com essa vontade, com essa disposição e, acima de tudo, com amor por essa cidade, que eu peço que as pessoas avaliem e tenham a oportunidade de fazer o confronto entre os outros candidatos”, declarou.