SEGURANÇA

SSP-BA discute ampliação de câmeras em fardas de PMs com Conselho da Comunidade Negra

77,6% das vítimas de ações policiais na Bahia são negras

Após o boletim Pele Alvo da Rede de Observatórios da Segurança divulgar que 77,6% das vítimas de ações policiais na Bahia são negras , a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) se reuniu com o Conselho da Comunidade Negra para tratar de ações integradas. De acordo com informações da pasta, a ampliação da utilização das câmeras corporais em fardas de policiais militares foi uma das pautas.

Até o momento, em Salvador e Região Metropolitana (RMS), as câmeras são empregadas em 18 áreas atendidas pelas unidades policiais contempladas com a política. São elas Tancredo Neves, Arenoso, Liberdade, IAPI, Santa Mônica, Boca do Rio, São Cristóvão, Cassange, Pernambués, Saramandaia, Pirajá, Centro Histórico de Salvador, Barra, Calabar, Pituba, Lauro de Freitas e no Batalhão Rodoviário, em Camaçari.