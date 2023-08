SSP inicia prova de conceito de câmeras corporais para policiais

A prova de conceito das bodycams que serão usadas por policiais foi iniciada na manhã desta sexta-feira (18) com a empresa que vai fornecer os equipamentos. A empresa ficou na segunda colocação da licitação.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública, as especificações do equipamento serão minuciosamente testadas para garantir o atendimento a todas as necessidades determinadas no edital. Em caso de aprovação do equipamento, haverá novo prazo para recurso, antes da contratação. Nesta etapa serão testas qualidade de imagem e som e resistência das câmeras.