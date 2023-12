SSP publica resultado de licitação para contratação de câmeras corporais

A empresa de São Paulo, Advanta Sistema de Telecomunicações e Serviços de Informática, foi a vencedora da licitação para fornecimento das câmeras corporais no fardamento dos policiais na Bahia. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado, na quarta-feira (6) e divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) nesta quinta (7).



A empresa foi declarada vencedora após passar por análise de documentação e prova de conceito. O recebimento das câmeras depende ainda de análise das Secretarias de Administração (Saeb) e da Fazenda (Sefaz) para o pagamento do preço determinado na Ata de registro de preço, gerada a partir da licitação.