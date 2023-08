Startup de energia limpa chega à Bahia e anuncia até 15% de desconto na conta de luz

Energia solar. Crédito: Shutterstock

Com a proposta de aliviar o impacto dos reajustes no bolso dos baianos, a Nextron - startup de energia solar por assinatura - acaba de desembarcar na Bahia, garantindo até 15% de desconto na conta de luz de residências e empresas.



O consumidor não precisa instalar nenhuma placa fotovoltaica, nem pagar um real de taxa de adesão e ainda contribuí com o meio-ambiente. A empresa se baseia no mercado de geração distribuída compartilhada, conectando usinas de energia renovável aos consumidores, de forma simples e 100% digital.

Neste mês de agosto, a startup que já atuava no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná, oficializou a sua expansão para o Nordeste e Centro-Oeste, chegando à Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal.

“O Nordeste é responsável por cerca de 15% do PIB e 30% da população nacional. Mais do que isso, a região conta com um nível de irradiação solar muito alto em comparação com o restante do país. No entanto, as capitais estão muito desenvolvidas e cresceram verticalmente nos últimos anos. Assim, não há muita disponibilidade para instalação de painéis solares nos centros urbanos”, relata Ivo Pitanguy, CEO e fundador da Nextron. “A Nextron chega para preencher essa lacuna e oferecer aos consumidores acesso a energia renovável e mais barata, sem custo, nem burocracia”, complementa Ivo.

Pablo Goulart, Victória Fortunato e Ivo Pitanguy. Crédito: Divulgação

As últimas duas semanas foram marcadas por reuniões com empresários, representantes de federações e associações. Acompanhado de seu Head de Novos Negócios, Pablo Goulart, e de Victória Fortunato, que ficará responsável pela coordenação das ações comerciais no estado, Ivo desembarcou na Bahia e participou dos primeiros encontros. A startup também tem firmado convênios com sindicatos, no intuito de estender o benefício aos trabalhadores.

“Estamos muito felizes com a nossa chegada à Bahia, fomos muito bem recebidos. Em pouco tempo já celebramos importantes acordos, parcerias essas, fundamentais para entregarmos energia renovável aos 4 cantos do Estado. A Bahia tem uma energia incrível e os baianos merecem receber em casa uma energia limpa e mais leve para o bolso”, comemorou Victória Fortunato.

Como usar

Para assinar os serviços da climate tech basta o interessado acessar o site oficial ou o app, selecionar a distribuidora de energia da área onde vive e em seguida, declarar qual o tipo de imóvel que irá receber a energia limpa. Após isso, é necessário indicar o valor médio da conta de luz e o acesso aos dados de cadastro junto à distribuidora, para que a Nextron entenda a necessidade do cliente e consiga automaticamente conectá-lo à usina renovável de sua região. Vale ressaltar ainda que não há necessidade de obras para adesão à Nextron, pois o serviço não depende da instalação de placas solares no local.