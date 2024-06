Submetralhadora é encontrada enterrada em quintal de residência no sul da Bahia

Uma submetralhadora calibre 9 mm foi encontrada enterrada no quintal de uma residência no povoado de Tatu, próximo ao município de Novo Horizonte, no centro sul baiano. Durante a ação policial, na quarta-feira (5), um homem foi preso em flagrante por investigadores da Delegacia Territorial de Jaguaquara.