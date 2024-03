TRÁFICO

Homem com submetralhadora morre após troca de tiros com a polícia no IAPI

Outros suspeitos armados fugiram

Publicado em 28 de março de 2024 às 07:11

Polícia Militar da Bahia Crédito: Rafael Martins/GOVBA

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu após troca de tiros com a Polícia Militar em uma localidade conhecida como Milho, no bairro do IAPI, em Salvador, na tarde de quarta-feira (27). Na ocorrência, uma arma de fogo, carregadores e drogas foram apreendidos.

Segundo a PM, militares patrulhavam a região quando encontraram um grupo de homens armados. Diante da presença policial, os suspeitos efetuaram disparos e houve troca de tiros. Um suspeito foi encontrado ferido, sendo socorrido para o Hospital Ernesto Simões, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9mm com numeração raspada e dois carregadores, 11 pinos de cocaína, 30 pedras de crack e 14 porções de maconha.

Todo o material apreendido foi encaminhado para o registro da ocorrência junto à Polícia Civil.