SUSPEITO DE TRÁFICO

Homem morre durante confronto com a polícia na Boca do Rio

Com ele, foram apreendidos um revólver, munições, drogas e uma balança digital

Um homem foi morto por policiais militares da CIPT Rondesp Atlântico na madrugada desta quarta-feira (27), na Boca do Rio, em Salvador. Com ele, foram apreendidos um revólver com numeração raspada e munições de calibre 38, 70 pinos de cocaína, 181 porções de crack de diferentes tamanhos e uma balança digital.