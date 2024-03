POLÍCIA

Três homens são mortos durante confronto com a PM em Fazenda Coutos

Três homens foram mortos durante confronto com policiais militares do CPRC-BTS, da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da CIPT Rondesp BTS na tarde de terça-feira (26), em Fazenda Coutos. Os PMs apreenderam três armas de fogo e drogas.

Os PMs realizavam ações de intensificação do policiamento quando, ao passarem pela Rua Teotônio Vilela, surpreenderam um grupo de homens armados que, diante da presença policial, efetuaram disparos. Houve revide e, após a troca de tiros, foram encontrados três indivíduos feridos, que foram socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos.

Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38 com numeração raspada, uma pistola calibre .40 com numeração raspada, uma pistola calibre 380, munições de diversos calibres, uma porção de maconha e 27 pinos de cocaína, além de 12 sacos plásticos contendo a droga.