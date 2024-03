GANDU

Três homens são mortos em confronto com a PM no sul da Bahia

De acordo com a Polícia Militar, os homens eram membros de uma organização criminosa e estavam organizando um ataque

Três suspeitos de envolvimento com o crime foram mortos, na manhã desta quarta-feira (13), na cidade de Gandu, no sul da Bahia, durante um confronto com policiais militares.