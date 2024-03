VALÉRIA

Homem com mandado de prisão morre em confronto com a PM

Um homem com mandado de prisão em aberto morreu, na madrugada desta sexta-feira (22), em confronto com policiais militares no bairro de Valéria. Segundo informações da PM, na ação os agentes da Rondesp BTS e da 31ª CIPM ainda apreenderam uma arma e drogas.