BARBÁRIE

Cantor gospel é encontrado morto e com corpo carbonizado em Itabuna

Crime teria ocorrido no bairro Manoel Leão, localidade conhecida como antigo lixão

Um homem identificado como Kaullyn Santos Silva foi encontrado morto na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, o caso está sendo tratado como homicídio. A autoria e a motivação, no entanto, ainda são desconhecidas.

Kaullyn era cantor gospel e tinha mais de 13 mil seguidores no Instagram. Na rede social, ele costumava compartilhar vídeos em apresentações, além de momentos jogando futebol amador.

O crime teria ocorrido na manhã de quarta-feira (20), no bairro Manoel Leão, localidade conhecida como antigo lixão. Segundo a PM, o corpo da vítima foi encontrado carbonizado ao lado de uma motocicleta.

De acordo com a Polícia Civil, somente os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) poderão esclarecer a causa da morte. Guias periciais e de remoção foram expedidas.

Nas redes sociais, o vice-prefeito da cidade, Enderson Bruno dos Santos, lamentou a morte. "Com tristeza, recebemos a confirmação da morte de Kaullyn (...). Agradecemos as mensagens de apoio aos pais e familiares, e todo manifesto de carinho dos amigos. Deus abençoe a todos!", postou.

Ainda de acordo com a publicação do vice-prefeito, o enterro de Kaullyn deve acontecer nesta sexta-feira (22), às 11h. O velório teve início na noite de quinta-feira (21).

Nos comentários, muitas pessoas prestaram solidariedade e questionaram o ocorrido. "É com muita tristeza que perco um amigo! Que Deus possa confortar a todos! Sentirei saudades de todas as vezes que conversamos sobre Jesus", disse um seguidor. "Estranha essa morte. Cara do bem", afirmou outro.