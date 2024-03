APOSTA

Três moradores de Salvador e mais dois baianos acertam 'quina' da Mega; confira prêmio

Cinco apostas feitas na Bahia acertaram a 'quina' da Mega-Sena sorteada na quinta-feira (21) e faturaram mais de R$ 20 mil. Três sortudos são de Salvador, sendo um de Brotas e outro do Caminho das Árvores - a compra foi feita em loteria no Shopping da Bahia -, o terceiro apostou pela internet. Já as outras duas apostas são de Itaberaba e Guanambi. O prêmio a receber será de R$ 24.864,59.