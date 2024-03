MOBILIÁRIO

Deputados cobram explicação de Rui Costa por compra de novos móveis para o Alvorada

No entanto, os móveis foram encontrados em diversas dependências da presidência, revelou reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

"A fundamentação da dispensa de licitação; a lista dos imóveis que foram encontrados, com imagens que comprovem o estado do móveis para avaliação da necessidade de novos; a lista e os valores dos móveis de luxo que foram comprados pelo presidente da República; como serão compensados os valores gastos desnecessariamente com móveis de luxo e como será feita a prestação de contas ao TCU (Tribunal de Contas da União) diante dos móveis que foram encontrados", diz o documento protocolado.

Segundo o jornal O Globo, o governo federal gastou R$ 196.770 com seis peças de móveis para a decoração da suíte presidencial do palácio do Alvorada. A informação de que as 261 peças foram encontradas foi revelada pela Folha e confirmada pelo GLOBO. No início de 2023, a Presidência já havia localizado 83 móveis.