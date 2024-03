POLÍCIA

Submetralhadora, munições e drogas são apreendidas em Candeias

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 10ª CIPM foram acionadas para atender uma denúncia de homens armados na região de Cantagalo. No local, os policiais encontraram um suspeito. Com ele, segundo a PM, estava uma submetralhadora calibre 9 mm e um carregador.

Ele contou aos policiais que outros criminosos estavam no distrito de Mangabeira. Os policiais buscaram reforços e, no local indicado, encontraram três homens com coletes balísticos, duas espingardas calibre 20, munições de diversos calibres, uma réplica de pistola, 29 pinos de cocaína e três uniformes camuflados.