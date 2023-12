Sul da Bahia está entre as regiões mais atingidas pelas chuvas da quarta-feira (20)

As chuvas intensas atingiram o sul da Bahia em 2021 e moradores temem repetição da tragédia. Crédito: Foto: Isac Nóbrega/ PR/reprodução

As fortes chuvas registradas na Bahia desde a noite da última terça-feira (19) e que seguiram durante esta quarta (20). Em Ilhéus foram registrados 267mm de chuva entre às 20h00 do dia 19 e às 18h00 do dia 20. Em Itabuna, foram 108,2 mm de chuva; em Camamu, 95,6 mm e em Porto Seguro, 65 mm. Outras cidades atingidas foram Mansidão, no oeste do estado, com 107 mm; e Rafael Jambeiro, no Recôncavo, 92,2 mm.



Em Ilhéus, os índices pluviométricos indicaram 207 mm de chuva na madrugada de terça (19) para quarta (20). Segundo o INMET, a previsão de chuva nesta semana era de 91 mm. Segundo a Defesa Civil do município, 8 famílias estão desabrigadas e os locais mais atingidos foram os bairros de São Basílio e Machado. Em Porto Seguro, a Defesa Civil local registrou 11 famílias desalojadas. A reportagem tentou contato com a Defesa Civil de Camamu, mas não obteve resposta

Segundo a roadie Eliza Victor, o maior medo em Ilhéus é que a chuva deste ano tenha os mesmo efeitos das chuvas de 2021 que causaram alagamentos e estragos em diversas cidades da região: “O dia hoje foi de muita chuva e muito vento. Sem muitos estragos, mas estamos de olho no nível dos rios.”

Histórico de chuvas na Bahia

Em dezembro de 2021, mais de 150 cidades decretaram situação de emergência devido ao temporal que atingiu a região sul do estado. 24 pessoas morreram, 91 mil ficaram desabrigadas ou desalojadas e 629 mil foram afetadas pelas chuvas. O volume das chuvas no período foi o maior em 32 anos no estado. No mesmo período do ano passado, cerca de 188 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas no estado, com 21 mil pessoas ficando desabrigadas ou desalojadas.

Segundo Aldírio Almeida, meteorologista do Inema, as chuvas na região sul têm origem no avanço das frentes frias na região: “Elas ficam estacionadas entre o sudeste e o sul do nordeste, canalizando umidade no oceano, favorecendo que chova ao longo de dias.”