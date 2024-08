FORTUNA

Super-ricos: conheça os dois baianos que integram a lista de bilionários da Forbes

José Caetano e Carlos Nascimento são sócios do grupo GPS

V Vitor Rocha

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 05:45

José Caetano de Paula Lacerda ao lado da esposa Solange Montenegro Crédito: Divulgação

Dois bilionários baianos aparecem na lista da revista Forbes, divulgada na terça-feira (27), que apresenta as 240 pessoas mais ricas do Brasil. José Caetano de Paula Lacerda e Carlos Nascimento Pedreira Filho, ambos sócios do Grupo GPS, possuem fortunas que, juntas, somam R$ 3,23 bilhões.

Casado com Solange Montenegro e pai de três filhas, José Caetano é o maior acionista individual do Grupo GPS. O empresário também é sócio da JCS Business Partners Ltda, empresa-holding da sua família, e tem passagem como executivo da Odebrecht. Com 67 anos, o baiano acumula mais de 35 anos de experiência no setor empresarial e, desde 2012, tem se dedicado a iniciativas filantrópicas nas áreas de educação e segurança.

Carlos Nascimento, por sua vez, é sócio-fundador do Grupo GPS e, juntamente com sua família, detém a segunda maior participação na empresa. Assim como José, o baiano de 40 anos já atuou como executivo na Odebrecht. Desde 2021, quando o GPS entrou na B3, bolsa de valores do mercado de capitais brasileiros, ambos os empresários aparecem anualmente nas listas da Forbes.

O Grupo GPS começou na cidade de Salvador, em 1962, com a fundação da Predial Limpeza e Higienização. Depois, em 1988, a companhia ampliou seu campo de atuação com a criação da GPS Serviços de Segurança. Neste mesmo período, o grupo mudou sua sede para São Paulo e passou a atuar também no Rio de Janeiro.

Em 2008, foi fundada a holding GPS S.A, que permanece ativa até hoje. O conglomerado conta atualmente com mais de 156 mil colaboradores e reúne cerca de 54 empresas em diversos setores, como indústria, varejo, serviços e infraestrutura. Entre as marcas estão a Ecopolo, empresa de saneamento de água, e a Top Service, companhia de facilities para indústrias. O Grupo GPS oferece serviços terceirizados para grandes corporações como a Petrobras e o Pão de Açúcar.

De acordo com o levantamento da Forbes, José Caetano ocupa a 194ª posição, com uma fortuna estimada em R$ 1,66 bilhões, enquanto Carlos Nascimento possui R$ 1,57 bilhões.