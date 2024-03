VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Suspeito de assediar 117 mulheres por redes sociais é preso em Itapetinga

Ele usava um perfil falso para atrair as vítimas e, após o envio de conteúdos íntimos, tentava extorqui-las

Publicado em 11 de março de 2024 às 20:32

Polícia Civil Crédito: Divulgação/ Ascom - Polícia Civil

Uma ação da Delegacia Territorial (DT) de Itapetinga em conjunto com o Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) resultou, na prisão de um homem, de 37 anos, suspeito de assediar 117 mulheres por meio de um perfil falso em uma rede social. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (11).

A investigação teve início há sete meses, quando uma das vítimas registrou um boletim de ocorrência no Neam informando que tinha sido extorquida por um homem. “Ela relatou que o suspeito, com quem trocou mensagens e fotos íntimas, passou a exigir o valor de R$ 3 mil para não tornar público os conteúdos”, informou a titular do Núcleo, delegada Déborah Soares Pereira.

No decorrer da apuração, constatou-se que o homem usava um perfil falso para atrair mulheres e, após o envio de conteúdos íntimos das vítimas, ele tentava extorqui-las, tendo o crime de violação sexual mediante fraude e extorsão sido registrado por, pelo menos, seis delas.

“Seis inquéritos estão em andamento e, com a prisão do suspeito, acreditamos que outras vítimas compareçam às unidades da Polícia Civil para denunciar o crime”, acrescentou a delegada do Neam.