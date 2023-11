Suspeito de atirar em cantor de pagode é preso em Feira de Santana

Um suspeito de atirar no cantor Diogo Silva, o Diogão, em Feira de Santana, foi preso na quarta-feira (8), no bairro de Subaé, na mesma cidade. O crime aconteceu no dia 26 de outubro.



O homem de 48 anos, que não teve nome divulgado, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Além de ser investigado pela tentativa de homicídio contra Diogo, ele também é suspeito de envolvimento no furto de equipamentos de uma empresa, no último dia 1º.