Suspeito de estuprar criança e filmar abuso é preso em Salvador

Um homem de 53 anos foi preso pela Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira (25), por estupro de vulnerável, produção e compartilhamento pela internet de material com registro dos abusos sexuais cometidos por ele contra uma criança. A prisão ocorreu em Salvador, mas a PF não informou o bairro.



Segundo a PF, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão no endereço do investigado, no qual foram recolhidos os objetos e equipamentos que possam interessar à apuração. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal.

A investigação foi iniciada este ano, após identificação de compartilhamento de imagens de um homem realizando abusos sexuais contra uma criança, em rede social. Segundo a polícia, a partir disso, foi possível identificar diversos outros arquivos dos abusos cometidos pelo suspeito. A polícia concluiu que os abusos eram praticados contra a mesma criança por um período longo.

Após a prisão do homem, as investigações vai focar no material apreendido para identificar a vítima e, eventualmente, outras crianças também vitimadas pelo mesmo abusador.