PAROU EM MG

Suspeito de estupro na Bahia é preso ao tentar fugir de motocicleta para São Paulo

A prisão aconteceu após a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Teixeira de Freitas informar sobre a fuga do suspeito, e as unidades de inteligência da polícia iniciar a busca com apoio da tecnologia. A motocicleta utilizada para fugir pela BR-101 também foi alvo das equipes de monitoramento.