INTERIOR

Suspeito de homicídio e tráfico de drogas é preso em Cruz das Almas

Prisão aconteceu no povoado de Pumba, na sexta-feira (30)

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o preso teve participação direta na morte de um adolescente de 15 anos, com requinte de crueldade. O crime ocorreu em 2020, na área conhecida como Forro do Bosque.