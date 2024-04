VIOLÊNCIA

Suspeito de matar mulher depois de festa em Feira de Santana é preso

O crime ocorreu no final de fevereiro, na casa em que Cláudia morava, na Rua Doutor Evandro Cardoso, no Tomba. As primeiras informações na época do crime indicavam que Cláudia teria tido uma briga durante a festa com a companheira do homem que a matou.