ASSALTO

Suspeito de roubar ônibus é preso com arma falsa na BR-324, em Pirajá

Quatro celulares foram apreendidos com o homem

Um suspeito de roubar um ônibus foi preso na madrugada desta sexta-feira (21), na BR-324, em Pirajá, por policiais militares do Batalhão Gêmeos. Uma réplica de arma de fogo foi apreendida com o homem.

Os PMs estavam fazendo patrulhamento quando pessoas denunciaram que havia ocorrido um roubo a ônibus. Com as informações sobre o suspeito, buscas nas proximidades foram intensificadas e o homem foi localizado e detido. Além da arma falsa, ele estava com quatro celulares e uma quantia em dinheiro.