CRIME

Suspeito de sequestro é preso em Firmino Alves, interior da Bahia

Homem foi localizado pela Polícia Civil no município de Firmino Alves

Um suspeito de sequestro foi preso pela Polícia Civil no domingo (2), na cidade de Firmino Alves, no interior da Bahia. O homem, que não teve identidade revelada, foi alvo de um mandado de prisão temporária pela suspeita de estar envolvido em um sequestro registrado no dia 8 de fevereiro no mesmo município. >