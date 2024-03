DURANTE PERSEGUIÇÃO

Suspeito de tráfico é morto pela Polícia Militar em Barreiras

Um homem de 27 anos morreu após troca de tiros com policiais militares durante perseguição no bairro do Santo Antônio, em Barreiras, no interior do estado. A morte de Maycon Douglas Mendes de Souza ocorreu na noite de quarta-feira (27).