VIOLÊNCIA

Suspeito é baleado após fazer família refém e trocar tiros com a PM em Ilhéus

Uma família foi feita refém, na noite da quinta-feira (5), em Ilhéus, no Sul da Bahia. As vítimas foram libertadas após negociação da Polícia Militar. O suspeito conseguiu fugir, mas foi baleado por policiais militares depois.

Segundo a PM, equipes da 70ª Companhia Independente (CIPM) faziam patrulhamento no bairro Basílio quando foram averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo. Durante as buscas, suspeitos armados foram encontrados e fugiram. Um deles entrou em uma residência e fez uma família refém - a PM não informou quantas pessoas estavam no local e foram rendidas pelo bandido.