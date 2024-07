SALVADOR

Suspeito é morto em confronto com a PM no Largo do Tamarineiro

Uma equipe da 37ª Companhia Independente ainda apreendeu uma arma de fogo, munições e drogas

Da Redação

Publicado em 29 de julho de 2024 às 09:48

Um homem suspeito de envolvimento com o crime morreu em confronto com policiais militares, na madrugada desta segunda-feira (29), no Largo do Tamarineiro. Uma equipe da 37ª Companhia Independente ainda apreendeu uma arma de fogo, munições e drogas.

Segundo informações da PM, os agentes realizavam rondas de intensificação do patrulhamento na região quando foram acionados para averiguar a informação de que havia homens armados no Largo do Tamarineiro. No local, os homens armados, ao perceber a presença da polícia, passaram atirar contra os militares, que revidaram.