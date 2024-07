REGIÃO METROPOLITANA

PM prende suspeito e apreende grande quantidade de droga em Lauro de Freitas

Policias militares da 81ª Companhia Independente prenderam, no final da manhã de domingo (28), um suspeito de tráfico na Rua Jardim Diamante, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo informações da PM, os militares realizavam rondas na região quando avistaram um homem em atitude suspeita. Com a aproximação dos policiais, o homem fugiu e tentou se esconder em um imóvel, sendo localizado, alcançado e abordado.

No local, foram encontrados 103 pinos e 15 sacos com cocaína, 55 sacos de maconha prensada e 34 porções da droga, 14 sacos de crack, cinco pacotes com embalagens vazias para a comercialização de entorpecentes, uma peneira para refino e um kit-roni, um utensílio que, ao ser instalado em uma pistola, emula o funcionamento de uma submetralhadora.