ACIDENTE

Carro invade loja de conveniência na Paralela e deixa oito pessoas feridas

Supervisor da loja, Alan Marcos conta que o caso se deu por uma ação de imprudência. Isso porque um rapaz, que não foi identificado, assumiu o volante no momento em que a proprietária do carro estava fazendo compras na conveniência. Ela, inclusive, teria sido uma das vítimas da ação, já que acabou atropelada enquanto passava as compras no caixa.