CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

Homem morre após ser atingido por tiro na perna na Bahia

De acordo com informações do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), agentes da 27ª Companhia Independente foram informados, na madrugada de hoje, que um homem havia dado entrada no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), proveniente de Conceição do Almeida, já morto e com marcas de disparo na perna.