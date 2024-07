VIOLÊNCIA

Homem é encontrado morto a tiros em Mirantes de Periperi

Segundo informações da Polícia Militar, ao chegarem no local os agentes constataram o fato e isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A 3ª Delegacia de Homicídios vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime. De acordo com a Polícia Civil, as guias para o trabalho do DPT foram expedidas e oitivas e diligências serão realizadas para elucidar o ocorrido.