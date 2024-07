BAHIA

Corpo de mulher é encontrado às margens de rodovia em Vera Cruz

As circunstâncias do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil

O tronco de uma mulher foi localizado às margens da rodovia BA-001, no Km 23, na altura de Jiribatuba, em Vera Cruz, na tarde de sábado (27). Segundo informações da Polícia Civil, a 24ª DT/Vera Cruz foi acionada e expediu as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 23º Batalhão foram acionados em razão de um corpo encontrado em uma área de difícil acesso. Ao chegarem no local, os agentes constataram o fato. As circunstâncias do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil.