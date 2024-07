IBOTIRAMA

PRF e PM apreendem 50kg de cocaína

Além de tabletes com o entorpecente, as equipes ainda localizaram no veículo armas de fogo

A Polícia Rodoviária Federal, com equipe da Polícia Militar da Bahia, apreendeu 50 tabletes de substância análoga à cocaína, em um total de 50 kg da substância, ao abordar um veículo no km 585 da BR 242, na cidade de Ibotirama. A ação conjunta aconteceu na noite de sexta-feira (26).

Segundo a PRF, durante os procedimentos de fiscalização, as equipes localizaram 30 tabletes da substância ilícita em uma mala que estava no banco traseiro. Ao aprofundar a fiscalização, ainda foi possível encontrar, em compartimento abaixo do assoalho do veículo, mais 20 tabletes com a mesma substância, além de três armas de fogo: uma pistola G3C Taurus Cal. 9mm, uma pistola TS9 Taurus Cal.9mm e um revólver Taurus Hunter de Cal.357.